Le Dernie petit festival de l’été – 4e saison Flagy, 21 août 2021, Flagy.

Le Dernie petit festival de l’été – 4e saison 2021-08-21 – 2021-08-25

Flagy Saône-et-Loire

8 8 EUR Depuis sa création, l’association Tendances Clavier organise des concerts de haute qualité avec des interprètes reconnus au niveau international ou national. Sa particularité est de proposer ces événements dans des lieux intimes et souvent ruraux qui offrent aux auditeurs une proximité et une expérience d’écoute rares, ainsi qu’un réel contact avec les musiciens. L’association permet à la communauté clunisienne de découvrir une large gamme d’instruments à clavier, et poursuit cette voie d’excellence et d’innovation aujourd’hui.

Nos activités se poursuivent en 2021 avec la 4e saison du Dernier petit festival de l’été, qui aura lieu à La Tanière dans le hameau de Villard (village de Flagy) entre le 21 et le 25 août. Tous les concerts sont à 20h30. Réservations au 03 85 31 01 46.

Cette année nous avons le plaisir de accueillir des concerts sur 4 instruments à claviers différents: Le samedi 21 août, Sidonie Dubosc, chant et piano à pouce, nous présente la création de son nouveau spectacle “Portraits des Miens”. Le dimanche 22 août Les Galants Caprices (Virginie Pillot, clavecin, et Catherine Thinon,flûte traversière), nous régaleront dans un programme de musique baroque consacré à J.S. Bach et ses fils. Le lundi 23 août Claire Laplace nous fera découvrir l’univers romantique de la compositrice Hélène de Montgeroult sur un beau piano-forte. Le mardi 24 et le mercredi 25 août, le grand jazzman Frank Woeste nous propose deux soirées d’improvisations sur piano moderne.

Depuis sa création, l’association Tendances Clavier organise des concerts de haute qualité avec des interprètes reconnus au niveau international ou national. Sa particularité est de proposer ces événements dans des lieux intimes et souvent ruraux qui offrent aux auditeurs une proximité et une expérience d’écoute rares, ainsi qu’un réel contact avec les musiciens. L’association permet à la communauté clunisienne de découvrir une large gamme d’instruments à clavier, et poursuit cette voie d’excellence et d’innovation aujourd’hui.

Nos activités se poursuivent en 2021 avec la 4e saison du Dernier petit festival de l’été, qui aura lieu à La Tanière dans le hameau de Villard (village de Flagy) entre le 21 et le 25 août. Tous les concerts sont à 20h30. Réservations au 03 85 31 01 46.

Cette année nous avons le plaisir de accueillir des concerts sur 4 instruments à claviers différents: Le samedi 21 août, Sidonie Dubosc, chant et piano à pouce, nous présente la création de son nouveau spectacle “Portraits des Miens”. Le dimanche 22 août Les Galants Caprices (Virginie Pillot, clavecin, et Catherine Thinon,flûte traversière), nous régaleront dans un programme de musique baroque consacré à J.S. Bach et ses fils. Le lundi 23 août Claire Laplace nous fera découvrir l’univers romantique de la compositrice Hélène de Montgeroult sur un beau piano-forte. Le mardi 24 et le mercredi 25 août, le grand jazzman Frank Woeste nous propose deux soirées d’improvisations sur piano moderne.

dernière mise à jour : 2021-08-09 par