**ATTENTION NOUVELLE DATE : VENDREDI 1er AVRIL** Médecin de campagne et maire d’un petit village du Médoc, Jean-René Galopin se retrouve, contre toute attente, propulsés sur les bancs de l’Assemblée Nationale. ll va devoir trouver sa place parmi les 576 députés qui y siègent et en comprendre tous les rouages. Que peut-il accomplir, maintenant qu’il a son siège dans l’Hémicycle ? Et pourra-t-il y arriver seul ? Pourra-t-il compter sur le soutien sans failles de ses collègues, de sa femme devenue collaboratrice bénévole ? À travers les (més)aventures du député Galopin, élu sans parti ni étiquette politique, c’est à une exploration des coulisses de la vie politique que nous invite cette pièce, une histoire d’hommes et de femmes. Comme partout ailleurs. Documentée et riche en anecdotes – l’album a été réalisé avec le concours de Jean-Louis Debré – la pièce nous révèle l’envers du décor de l’Assemblée Nationale à travers le parcours initiatique de son personnage principal, fraîchement élu député. Drôle et impitoyable, elle nous plonge au cœur des rouages de l’Hémicycle, au plus près des hommes et des femmes qui font la politique en France. Adaptation théâtrale de la BD éponyme (Bamboo édition) **Par la Compagnie L’Audacieuse** * Écriture et adaptation : Damien Jayat * Avec Pierre Olivier Bellec & Mira Simova * Mise en scène : Anne Bourgès * Lumières : Grangil Une coproduction Cie l’Audacieuse et Bonne Nouvelle Production avec le soutien du Conseil Départemental et de la Région Occitanie. **Théâtre – Tous publics à partir de 7 ans** **Entrée gratuite pour les moins de 12 ans** **5 € pour les 12 ans et +** **Jauge limitée à 200 personnes / max** **Inscriptions obligatoires au 05 34 47 00 47** **Billetterie et achats de places le jour du spectacle à partir de 20h15** **Petite bande annonce :** [https://www.youtube.com/watch?v=aPGRxxdE_Jw](https://www.youtube.com/watch?v=aPGRxxdE_Jw) **Et pour plus d’informations :** [[https://www.compagnielaudacieuse.org/](https://www.compagnielaudacieuse.org/)](https://www.compagnielaudacieuse.org/) [[https://www.facebook.com/compagnielaudacieuse/](https://www.facebook.com/compagnielaudacieuse/)](https://www.facebook.com/compagnielaudacieuse/) [[https://www.instagram.com/laudacieuse.theatre/](https://www.instagram.com/laudacieuse.theatre/)](https://www.instagram.com/laudacieuse.theatre/)

