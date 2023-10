SALON DE LA BROCANTE Le dépôt Senones Catégories d’Évènement: Senones

Vosges SALON DE LA BROCANTE Le dépôt Senones, 11 novembre 2023, Senones. Senones,Vosges 18ème Salon de la brocante

Restauration et bar

Entrée libre. Tout public

Samedi 2023-11-11 09:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. 0 EUR.

Le dépôt

Senones 88210 Vosges Grand Est



18th Antiques Fair

Catering and bar

Free admission 18ª Feria de Antigüedades

Catering y bar

Entrada gratuita 18. Messe für Trödelwaren

Verpflegung und Bar

Catégories d'Évènement: Senones, Vosges Autres Lieu Le dépôt Adresse Le dépôt Ville Senones Departement Vosges

