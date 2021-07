Le Département Jazz invite Charlier & Sourisse Magic Mirrors, 29 octobre 2021, Tourcoing.

Le Département Jazz invite Charlier & Sourisse

Magic Mirrors, le vendredi 29 octobre à 12:00

Cette année, ils seront même deux ! Il était impossible de choisir tant ils sont de fidèles et inséparables compagnons de route et d’aventures musicales. Quand on dit Charlier, on pense Sourisse. Et l’inverse est tout aussi vrai. Enseignement, direction de grands ensembles ou de petites formations, ces deux là sont rompus à tous les exercices. Comme leurs prédécesseurs (Franck Tortiller en 2020), ils bâtiront cette rencontre autour de leurs compositions, avec la complicité de Hugues Rousé, responsable du département jazz du Conservatoire de Tourcoing.

Gratuit sur réservation en ligne

C’est un rendez-vous incontournable qui réunit depuis longtemps le Département Jazz du Conservatoire de Tourcoing, le Festival et un artiste invité.

Magic Mirrors Place de la république, Tourcoing Tourcoing Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T12:00:00 2021-10-29T13:30:00