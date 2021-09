Dijon Musée Rude Côte-d'Or, Dijon Le départ des Volontaires Musée Rude Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Le départ des Volontaires Musée Rude, 18 septembre 2021, Dijon. Le départ des Volontaires

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Rude

Oeuvre phare de François Rude, célèbre sculpteur dijonnais. **À noter :** Durée 20 min, rendez-vous à l’accueil du musée Entrez et laissez vous saisir par le gigantisme du moulage du Départ des Volontaires Musée Rude 8 rue Vaillant 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T15:50:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T17:50:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T15:50:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T17:50:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Musée Rude Adresse 8 rue Vaillant 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Musée Rude Dijon