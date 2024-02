Le démolisseur sur rendez-vous, et autres métiers rêvés / Expo photo d’Ernesto Timor L’Orque assassine, Lyon Lyon, mardi 2 avril 2024.

Le démolisseur sur rendez-vous, et autres métiers rêvés / Expo photo d’Ernesto Timor L’Orque assassine, Lyon Lyon 2 – 30 avril

Début : 2024-04-02 10:00

Fin : 2024-04-30 23:50

Pour sa première expo à l’Orque Assassine, le photographe Ernesto Timor nous permet de (re)découvrir un de ses projets emblématiques, « Le démolisseur sur rendez-vous et autres métiers rêvés ». 2 – 30 avril 1

Une galerie d’une trentaine de travailleurs fictifs, pour aborder de façon ludique la question de l’identification — ou pas — à son emploi. En complément de la moitié d’entre eux, des textes signés de l’auteur François Chaffin, résonant avec sa création en 2019 de « 51 mots pour dire la sueur », farce poétique et politique autour du labeur.

Véritables portraits de travailleurs imaginaires

Dans la tradition des clichés de travailleurs posant avec la solennité de leur fonction, les gens apparaissent sous leur vrai prénom, complété du métier qu’ils se sont inventé. À l’écoute de leurs aspirations profondes, ils incarnent pour l’objectif une vocation rêvée ou se paient une allusion grinçante au monde du travail réel. La scène est sobre et plausible : rien de plus qu’un geste, un outil intrigant, une façon d’être, lumières et décors naturels.

Ce projet a remporté la Palme du festival Photos dans Lerpt (Saint-Étienne) en 2021.

L’Orque assassine, Lyon 127 rue de Gerland Gerland Lyon 69007 Métropole de Lyon