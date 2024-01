LE DEJEUNER DES PETITES MECANIQUES SPÉCIALE SAINT-VALENTIN LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse, mercredi 14 février 2024.

Offrez-vous une St-Valentin originale et peu conventionnelle en optant pour un déjeuner aux chandelles, version Petites Mécaniques.

Oubliez les violons et les pétales de rose, les Véritables Machinistes sont là pour chanter avec allégresse et créer une atmosphère aussi romantique qu’addictive.

Au menu de ce déjeuner spécial tout en délicatesse et à forte teneur en sérotonine un soupçon de poésie, un brin d’humour, une gorgée de bonne humeur et une profusion de gourmandise. La promesse d’un bonheur qui se savoure à la petite cuillère !

Un espace suspendu, le temps d’une pause déjeuner.75 EUR.

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie minotaurecafe@halledelamachine.fr

Début : 2024-02-14 12:00:00

fin : 2024-02-14 15:00:00



