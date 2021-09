Uzès Uzès Gard, Uzès Le défilé des Dynamiques Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès

Le défilé des Dynamiques Uzès, 25 septembre 2021, Uzès. Le défilé des Dynamiques 2021-09-25 – 2021-09-25

Uzès Gard Le défilés des dynamiques vous propose une présentation des collections automne / Hiver des boutiques d’Uzès. Sur place retrouvez une animation musicale, un show dance, restauration et cadeaux à gagner ! lesdynamiquesduzes@gmail.com +33 6 12 12 23 43 dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Uzès Autres Lieu Uzès Adresse Ville Uzès lieuville 44.01183#4.4189