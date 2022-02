Le défilé des caussenardes / Procession costumée Espédaillac Espédaillac Catégories d’évènement: Espédaillac

Espédaillac Lot À l’occasion de la 11e fête de la brebis organisée par le comité des fêtes d’Espédaillac, de nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée avec comme invités d’honneurles moutons d’Ouessant. Le Parc s’associe à la manifestation avec l’inédit Défilé des caussenardes ! En fin d’après-midi, ne manquez pas le départ de la transhumance vers le Lioran. Parée de costumes aux couleurs des brebis, une procession tribale, musicale et païenne suivra le troupeau dans une danse joyeuse et festive. Venez nombreux nous emboiter le pas ! Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Programme détaillé de la Fête de la Brebis : www.espedaillac.fr ©TimoHateau

