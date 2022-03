Le défi spaghetti Médiathèque de Haute-Saintonge, 4 mai 2022, Jonzac.

Vous aimez les défis de taille, les spaghettis et les chamallow ! Ce challenge architectural est fait pour vous ! Après un petit tour d’horizon des édifices célèbres les plus vertigineux et quelques explications sur le principe de “structure”, à vous de jouer ! En famille ou entre amis, spaghetti et chamallow en mains (pas dans la bouche !), il faudra construire la tour la plus haute et la plus solide possible si vous voulez remporter ce défi ! Animé par Julie Pannetier et Emeline Poulain, architectes à l’Atelier Parc (Jonzac).

Sur inscription. Gratuit

Un challenge architectural à relever en famille ou entre amis !

Médiathèque de Haute-Saintonge 39 rue des Carmes 17500 Jonzac Jonzac Charente-Maritime



2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T17:00:00