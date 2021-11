Soustons Soustons Landes, Soustons Le défi, es-tu Càp? Course à pied Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Le défi, es-tu Càp? Course à pied Soustons, 3 décembre 2021, Soustons. Le défi, es-tu Càp? Course à pied Départ devant l’Office de Tourisme Avenue de Labouyrie Soustons

2021-12-03 18:15:00 – 2021-12-03 Départ devant l’Office de Tourisme Avenue de Labouyrie

Soustons Landes Soustons L’Ass Running vous invite à relever le défi au profit du Téléthon.

Un principe simple, un circuit de 1630m à courir en moins de 15 mn! Vous avez réussi? Alors, on repart pour un tour! (départ toutes les 15 mn). Et cela, jusqu’à 13 fois soit l’équivalent d’un semi-marathon.

Inscription par mail ou sur place à partir de 17h15.

Présentation obligatoire d’une licence FFA, FSGT, FFtri, FFco ou certificat médical + pass sanitaire. Paiement en espèce, en fin de compétition, suivant le barème catégorie / distance parcouru. Somme reversée intégralement au Téléthon.

Défi ouvert aux poussins, benjamins et minimes (départ 18h30 avec limitation du nombre de circuit suivant les catégories), cadets ( départ 19h15), juniors / adultes (départ 18h15) L’Ass Running vous invite à relever le défi au profit du Téléthon.

Un principe simple, un circuit de 1630m à courir en moins de 15 mn! Vous avez réussi? Alors, on repart pour un tour! (départ toutes les 15 mn). Et cela, jusqu’à 13 fois soit l’équivalent d’un semi-marathon. L’Ass Running vous invite à relever le défi au profit du Téléthon.

Un principe simple, un circuit de 1630m à courir en moins de 15 mn! Vous avez réussi? Alors, on repart pour un tour! (départ toutes les 15 mn). Et cela, jusqu’à 13 fois soit l’équivalent d’un semi-marathon.

Inscription par mail ou sur place à partir de 17h15.

Présentation obligatoire d’une licence FFA, FSGT, FFtri, FFco ou certificat médical + pass sanitaire. Paiement en espèce, en fin de compétition, suivant le barème catégorie / distance parcouru. Somme reversée intégralement au Téléthon.

Défi ouvert aux poussins, benjamins et minimes (départ 18h30 avec limitation du nombre de circuit suivant les catégories), cadets ( départ 19h15), juniors / adultes (départ 18h15) Ass Running Soustons

Départ devant l’Office de Tourisme Avenue de Labouyrie Soustons

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Départ devant l'Office de Tourisme Avenue de Labouyrie Ville Soustons lieuville Départ devant l'Office de Tourisme Avenue de Labouyrie Soustons