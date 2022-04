LE DÉFI DU SAMEDI – INITIATION AU YOGA AÉRIEN Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan Hérault Yin Yang Yoga vous propose de relever le défi du yoga aérien. Ce type de yoga aérien permet un travail sur plusieurs plans :

*Biomécanique : il allège les contraintes articulaires et peut être bénéfique pour soulager les douleurs du dos en décomprimant la colonne vertébrale.

*Musculaire : le fait d’être en instabilité permanente entraîne un travail des muscles profonds ainsi que ceux de la couche superficielle, ce qui permet un travail global de renforcement musculaire.

*Emotionnel : Le Fly Yoga s’effectuant sur une toile suspendue, le participant est en dehors de sa zone de confort. Ainsi il apprend à se faire confiance, à dépasser ses limites. Il ne s’agit pas seulement de performance physique mais plutôt une occasion de se plonger dans une pratique originale et ludique. Apprendre à lâcher prise dans une bulle cocon avec un côté ludique au goût de l’enfance. Accessible aux débutants. Nombre de places limitées – Sur réservation. Yin Yang Yoga vous propose de relever le défi du yoga aérien.

Il ne s’agit pas seulement de performance physique mais plutôt une occasion de se plonger dans une pratique originale et ludique. Apprendre à lâcher prise dans une bulle cocon avec un côté ludique au goût de l’enfance.

Accessible aux débutants.

