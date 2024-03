Le Défi du Morond Salle Paul Charlin Métabief, samedi 20 avril 2024.

Le Défi du Morond Salle Paul Charlin Métabief Doubs

[⛰ Défi Morond ⛰]

Le THD // Traileurs du Haut-Doubs organise une montée à pied au Morond et vous donne rendez-vous :

l’inscription de 10€ comprend

– la participation au défi en profitant de l’organisation, de l’ambiance et des ravitaillements et contribuer à battre le record commun de D+ sur 10 heures. (On vise la barre des 200 000 cette année !)

– la possibilité de challenger pour le record de montées en individuel (meilleure femme et meilleur homme récompensés)

– et pour ceux qui veulent profiter du Morond en toute détente, sans se presser, la possibilité de mener la quête du « trésor de Wild Bobcat ». Un explor-game 100% nature avec de nombreuses récompenses à la clé. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 07:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Salle Paul Charlin Place Xavier Authier

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

