LE DÉFI DU LECTEUR
La Baule-Escoublac
2022-04-20

Venez relever les défi en tentant de décrypter les énigmes et découvrir le maximun de références littéraires cachées dans la bibliothèque. Lots à gagner! Gratuit pour tous, accessible aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

bibliotheque@mairie-labaule.fr
+33 2 40 24 18 81
https://www.labaule.fr/

