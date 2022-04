Le défi du Lecteur 181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Le défi du Lecteur

du mardi 12 avril au samedi 23 avril à 181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule

du mardi 12 avril au samedi 23 avril à 181 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule

Venez relever les défi en tentant de décrypter les énigmes et découvrir le maximun de références littéraires cachées dans la bibliothèque. Lots à gagner! Gratuit pour tous, accessible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T19:00:00;2022-04-18T09:00:00 2022-04-18T19:00:00;2022-04-19T09:00:00 2022-04-19T19:00:00;2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T19:00:00

