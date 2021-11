LE DEFI DU GALOP Toulouse, 28 novembre 2021, Toulouse.

LE DEFI DU GALOP HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des Courses Toulouse

2021-11-28 16:30:00 – 2021-11-28 20:30:00 HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des Courses

Toulouse Haute-Garonne

8 courses nationales de galop vont s’enchaîner toutes les 30 minutes à l’occasion du Prix Max Sicard – 17ème étape du Défi du Galop (Listed).

Le Prix Max Sicard est une épreuve de Plat réunissant des chevaux de 3 ans et plus qui vont s’affronter sur une

épreuve de 2 400 mètres. Cette course marque la dernière étape du tour de France des galopeurs.

Retrouvez le jeu « Le défi des petits » pour découvrir les courses et des balades à poneys sont au programme pour les enfants.

De quoi passer un agréable moment en famille ou entre amis !

Des courses à couper le souffle et de nombreuses animations gratuites pour toute la famille !

contact@hippodrome-toulouse.com +33 5 61 49 27 24 http://www.hippodrome-toulouse.com/

8 courses nationales de galop vont s’enchaîner toutes les 30 minutes à l’occasion du Prix Max Sicard – 17ème étape du Défi du Galop (Listed).

Le Prix Max Sicard est une épreuve de Plat réunissant des chevaux de 3 ans et plus qui vont s’affronter sur une

épreuve de 2 400 mètres. Cette course marque la dernière étape du tour de France des galopeurs.

Retrouvez le jeu « Le défi des petits » pour découvrir les courses et des balades à poneys sont au programme pour les enfants.

De quoi passer un agréable moment en famille ou entre amis !

HIPPODROME DE TOULOUSE 1 Chemin des Courses Toulouse

dernière mise à jour : 2021-11-22 par