Le défi du galop, 25 juin 2022, .

Le défi du galop



2022-06-25 12:00:00 – 2022-06-25

9 courses de plat. Nombreuses animations et loterie, concours des plus beaux chapeaux, baptèmes et courses de poneys et restaurant traditionnel et buvette.

