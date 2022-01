« Le Défi du Donjon » Donjon de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

« Le Défi du Donjon » Donjon de Rouen, 5 février 2022, Rouen. « Le Défi du Donjon »

du samedi 5 février au dimanche 20 février à Donjon de Rouen

Du mercredi au dimanche, durant les vacances scolaires, les enfants explorent le Donjon de Rouen grâce au Défi du Donjon. Ce livret d’énigmes et de jeux permet aux plus jeunes de parcourir le lieu et de découvrir ces nombreux détails cachés. Ils devront déchiffrer, observer et même dessiner pour arriver au bout de toutes les questions. Même les adultes deviendront incollables sur l’Histoire de ce monument. Du mercredi au dimanche de 14h30 à 16h30 – A partir de 7 ans – Gratuit

Entrée libre

Découverte libre du Donjon en famille Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T14:30:00 2022-02-05T16:30:00;2022-02-06T14:30:00 2022-02-06T16:30:00;2022-02-09T14:30:00 2022-02-09T16:30:00;2022-02-10T14:30:00 2022-02-10T16:30:00;2022-02-11T14:30:00 2022-02-11T16:30:00;2022-02-12T14:30:00 2022-02-12T16:30:00;2022-02-13T14:30:00 2022-02-13T16:30:00;2022-02-16T14:30:00 2022-02-16T16:30:00;2022-02-17T14:30:00 2022-02-17T16:30:00;2022-02-18T14:30:00 2022-02-18T16:30:00;2022-02-19T14:30:00 2022-02-19T16:30:00;2022-02-20T14:30:00 2022-02-20T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Donjon de Rouen Adresse Rue Bouvreuil, Rouen Ville Rouen lieuville Donjon de Rouen Rouen Departement Seine-Maritime

Donjon de Rouen Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

« Le Défi du Donjon » Donjon de Rouen 2022-02-05 was last modified: by « Le Défi du Donjon » Donjon de Rouen Donjon de Rouen 5 février 2022 Donjon de Rouen Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime