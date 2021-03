Paris ADIFLOR Paris Le défi dessin ADIFLOR Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le défi dessin ADIFLOR, 8 mars 2021-8 mars 2021, Paris. Le défi dessin

du lundi 8 mars au samedi 20 mars à ADIFLOR

Nous avons proposé à l’ensemble des professeurs participant à nos différents projets de prendre part au défi dessin que lance chaque année le ministère de la culture : **Dis-moi dix mots**. Cette année, chacun est invité à réfléchir autour de mots qui évoquent l’air, à lire 4 petits livres et à réaliser des dessins qui illustreraient un extrait des livres tout en reprenant les mots proposés. Si vous souhaitez y participer, nous vous invitons à nous rejoindre sur le réseau social Déjàlu dans notre club livresque ADIFLOR. Nous avons mis à disposition les différents livres pour que vous les ayez facilement. Nous organiserons à la fin de cet événement une exposition virtuelle pour partager avec vous les réalisations qui nous auront été envoyées.

Voilà le lien de notre club : [https://www.dejalu.fr/adiflor](https://www.dejalu.fr/adiflor)

https://www.dejalu.fr/adiflor

ADIFLOR vous invite à participer au défi dessin Dis-moi dix mots organisé dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie par le ministère de la Culture. ADIFLOR 94 Boulevard Pereire, 75017 Paris Paris Paris 17e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-08T00:00:00 2021-03-08T23:59:00;2021-03-20T00:00:00 2021-03-20T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu ADIFLOR Adresse 94 Boulevard Pereire, 75017 Paris Ville Paris