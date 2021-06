Vervins Vervins Aisne, Vervins Le Défi des Warriors Vervins Vervins Catégories d’évènement: Aisne

Le Défi des Warriors Vervins, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Vervins. Le Défi des Warriors 2021-07-10 13:30:00 – 2021-07-10 18:00:00

Vervins Aisne Défi sportifs en famille ou entre amis. Constitue ton équipe de 6 personnes (2 adultes/équipe) et viens participer à ce challenge sportif.

