Le défi des enchanteurs – jeu de rôle immersif Concoret

Morbihan

Le défi des enchanteurs – jeu de rôle immersif Concoret

2022-07-16 11:00:00 – 2022-07-17 18:00:00

Concoret Morbihan Samedi 16 et Dimanche 17, le Centre Arthurien vous propose un jeu de rôle immersif pendant deux jours !

Brocéliande est menacée par le retour de Damant, l’enchanteur maléfique. Pendant deux jours, venez vivre une grande aventure. Formez-vous et partez au combat pour défendre votre maison.

