LE DÉFI DES CANDIS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LE DÉFI DES CANDIS Le Mans, 22 avril 2022, Le Mans. LE DÉFI DES CANDIS Épicerie sur le zinc 45, avenue de la Libération Le Mans

2022-04-22 – 2022-04-22 Épicerie sur le zinc 45, avenue de la Libération

Le Mans Sarthe Des thèmes proposés par le public, un dé qui décide de la durée des improvisations, des joueurs pêts à laisser libre cours à leur imagination débridée : tout pour passer une joyeuse soirée. Spectacle d’improvisation https://www.facebook.com/LesCandiratons Des thèmes proposés par le public, un dé qui décide de la durée des improvisations, des joueurs pêts à laisser libre cours à leur imagination débridée : tout pour passer une joyeuse soirée. Épicerie sur le zinc 45, avenue de la Libération Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Épicerie sur le zinc 45, avenue de la Libération Ville Le Mans lieuville Épicerie sur le zinc 45, avenue de la Libération Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

LE DÉFI DES CANDIS Le Mans 2022-04-22 was last modified: by LE DÉFI DES CANDIS Le Mans Le Mans 22 avril 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe