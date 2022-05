“LE DEFI 007” – Course vélo contre la monte Loudenvielle Peyragudes Loudenvielle Loudenvielle Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 12:30:00 LOUDENVIELLE Espace Rioutor

Loudenvielle Hautes-Pyrénées Loudenvielle Inscriptions de Pyrénées chrono : https://pyreneeschrono.fr/evenement/le-defi-007/

Dans le cadre de la Fête du Tour, Louron Events organise un contre la montre entre Loudenvielle et l’altiport 007 de Peyragudes, dernière ascension de l’étape du Tour le 20 juillet 2022 St Gaudens – Peyragudes

Epreuve gratuite et chronométrée avec un classement Loudenvielle – Peyragudes et un classement temps scratch montée de l’altiport.

Dénivelé = 722m – distance 15,8 km – Réservé aux plus de 18 ans

Certificat médical ou licence FFC demandés -Gratuit Horaires :

8h30 à 9h30 = retrait des dossards sur le site de Rioutor à Loudenvielle

9h45 : briefing

10h : départ

