Le DeeptechTour fait étape à Rennes Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), 18 mai 2022, Rennes.

Le DeeptechTour fait étape à Rennes

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB), le mercredi 18 mai à 10:00

Vous êtes étudiant·e et souhaitez découvrir de nouvelles opportunités pour votre cursus et votre future carrière ? Vous êtes chercheur et vous vous demandez comment donner davantage d’impact à vos travaux de recherche ? Vous êtes doctorant·e et vous vous posez des questions sur votre employabilité ? En tant que chercheuse ou chercheur, que vous souhaitiez entreprendre ou pas, vous serez amenés à travailler de près ou de loin avec une startup Deeptech. Il s’agit d’une startup hautement technologique issue de travaux de recherche qui crée une réelle innovation de rupture impactant le monde de demain. Sur inscription, participez gratuitement à cet événement et venez constituer votre réseau pour vous lancer dans votre projet. [Programme détaillé des rencontres](https://evenements.bpifrance.fr/deeptech-tour-2022-rennes/). [https://youtu.be/bq_CXo_3dlw](https://youtu.be/bq_CXo_3dlw) Cet événement sera retransmis en direct sur la chaîne [YouTube Bpifrance](https://www.youtube.com/c/bpifrance/videos)

Gratuit sur inscription

Organisé par Bpifrance et l’Université de Rennes 1, le Deeptech Tour est une tournée vivante, inspirante et interactive des campus universitaires visant à mettre les projecteurs sur la #Deeptech.

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T16:00:00