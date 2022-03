Le Deeptech Tour Centre-Val de Loire Université de Tours – Polytech Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Vous êtes chercheur et vous vous demandez comment donner davantage d’impact à vos travaux de recherche ? Vous êtes doctorant et vous vous posez des questions sur votre employabilité ? Vous êtes étudiant et souhaitez découvrir de nouvelles opportunités pour votre cursus et votre future carrière ? En tant que chercheur, jeune chercheur ou doctorant, que vous souhaitiez entreprendre ou pas, vous serez amenés à travailler de près ou de loin avec une startup Deeptech. Il s’agit d’une startup hautement technologique issue de travaux de recherche qui crée une réelle innovation de rupture impactant le monde de demain. Retransmission digitale : Polytech Orléans – Amphithéâtre Cabannes – Site Vinci, 8 rue Léonard de Vinci, 45100 Orléans

Rendez-vous le 31 mars prochain pour le Deeptech Tour Centre-Val de Loire, coorganisé par l'Université de Tours et l'Université d'Orléans.

