Le Dédale Palace Guichen, 29 septembre 2021, Guichen.

Le Dédale Palace 2021-09-29 – 2021-10-05 Rue du Commandant Charcot Derrière Le Réso

Guichen Ille-et-Vilaine Guichen

Start-up foraine sous châpiteau par la Compagnie OCUS.

Le Dédale Palace est un lieu, comme aime en ouvrir la Compagnie OCUS.

« Aujourd’hui, c’est déjà demain ! » et toute l’équipe du Dédale Palace vous propose un accompagnement personnalisé pour faire un pas de côté et embrasser ce XXIème siècle qui nous pend tous au nez. Déposez vos préjugés à la porte du chapiteau et laissez-vous séduire par cette start-up foraine à l’écoute de vos désirs les plus enfouis.

Quand on passe la porte du chapiteau, on entre dans un palais des glaces coloré comme on pénétrait derrière la vitre de nos écrans. On y parle des temps nouveaux, où se croisent des histoires de solitudes aveugles, de monstres trans-humanistes, d’oracles algorithmiques et de déconnexion. Un labyrinthe qui interroge ces mots à géométrie variable : le lien, la communauté, le partage, le réseau…

https://www.compagnie-ocus.com/

