Le Dédale Palace Chapiteau,derrière le bâtiment Le Réso, 9 octobre 2021, Guichen.

Le Dédale Palace

du samedi 9 octobre au dimanche 10 octobre à Chapiteau, derrière le bâtiment Le Réso

La Compagnie OCUS installe son chapiteau à Guichen les 2 et 3 octobre. Les 12 comédiens, musiciens, techniciens, vidéaste et marionnettiste vous embarqueront dans une aventure connectée… dans un palais des glaces (très) moderne. Déposez vos préjugés à la porte du chapiteau et laissez-vous séduire par cette start-up foraine à l’écoute de vos désirs les plus enfouis. En savoir plus : [www.guichenpontrean.fr](https://www.guichenpontrean.fr/agenda/le-dedale-palace/)

Tarfis : 12€/6€

Chapiteau,derrière le bâtiment Le Réso 26 rue du Commandant Charcot 35580 guichen Guichen Ille-et-Vilaine



