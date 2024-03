Le Décathlon d’Apollon Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain Montsoreau, mardi 28 mai 2024.

Le Décathlon d’Apollon Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain Montsoreau Mardi 28 mai, 09h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-28 09:30

Fin : 2024-05-28 10:00

Point d’orgue solennel de son parcours dans le village de Montsoreau, la flamme olympique terminera sa course le mardi 28 mai à 9h30 dans la cour du Château de Montsoreau – musée d’Art contemporain. Mardi 28 mai, 09h30 1

Arrivée de la flamme olympique – 9h30

Point d’orgue solennel de son parcours dans le village de Montsoreau, la flamme olympique terminera sa course le mardi 28 mai à 9h30 dans la cour du Château de Montsoreau – musée d’Art contemporain.

L’arrivée se fera en musique, avec Flower Power Crew aux platines pour un DJ set techno-house en extérieur.

Au centre de la cour, le porteur de flamme arrivera sur A BAD PLACE, œuvre du collectif Art & Language. Cette sentence, proposée par les célèbres artistes d’art conceptuel britannique, est située dans la cour du Château de Montsoreau – musée d’Art contemporain. Elle invite à une sublime réflexion sémantique sur les valeurs morales, sociales et politiques. A BAD PLACE a aussi été présentée dans d’autres institutions internationales comme au Musée de l’Armée et au Documenta Institut.

Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain 49730 Montsoreau Montsoreau 49730 Maine-et-Loire