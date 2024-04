Le début du monde Saint-Bauzille-de-Putois, jeudi 18 avril 2024.

conte musical pour ados et adultes

conte musical pour sortir de la nuit démocratique. L’histoire est simple : 2071, la Terre ne se réchauffe plus, les guerres ont disparu, l’humanité s’est libérée des luttes de pouvoir, de la domination masculine et du culte du profit. Contre-récit de l’effondrement, Le début du monde proclame en musique que le futur n’est pas le monde de peur, de violence et de destruction dont nous nous abreuvons quotidiennement ! Durée 1heure. Publics adultes et ados. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-18 21:30:00

Salle des rencontres

Chemin des Sauzédes

Bord d’Hérault

Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie c.lejosne@free.fr

