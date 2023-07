Respirations en AURA – Paysages en Labo Le DébrouilloLab, 14 rue sainte claire, 63000 Clermont Ferrand Clermont-Ferrand, 10 juillet 2023, Clermont-Ferrand.

Respirations en AURA – Paysages en Labo 10 juillet – 17 août Le DébrouilloLab, 14 rue sainte claire, 63000 Clermont Ferrand Les stages sont créés pour les jeunes des foyers de l’agglomération, contactez Les Petits Débrouillards AURA pour plus d’information.

Associant Cultures du Coeur Auvergne, Les Petit·e·s Débrouillard·e·s Aura et plusieurs structures sociales de l’agglomération clermontoise, nous proposons ensemble des stages dans un fablab, situé lui-même dans un espace de vie Sociale porté par plusieurs associations.

Issus de divers foyers, les enfants des foyers d’accueil de Clermont Ferrand, seront accompagnés dans la réalisation de dioramas et d’images en 3D afin de découvrir les machines à commandes numériques et collaborer avec des artistes autour de l’imagination et des paysages.

Ce projet est soutenu par le fonds de soutien Respirations dans le cadre de l’Eté Culturel 2023 du Ministère de la culture.

www.respirations.org/

14 rue sainte claire, 63000 Clermont Ferrand
Clermont-Ferrand 63000
Saint-Alyre
Puy-de-Dôme
Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T12:30:00+02:00

2023-08-17T09:30:00+02:00 – 2023-08-17T12:30:00+02:00