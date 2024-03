Le Débarquement vu par les enfants Salle polyvalente Bretteville, vendredi 31 mai 2024.

Le Débarquement vu par les enfants Salle polyvalente Bretteville Manche

Vendredi

Les enfants de l’école primaire de Bretteville guidés par Clélia du service animation vont créer une exposition autour du Débarquement constitué de panneaux explicatifs accompagnés de photos, d’archives et d’objets prêtés par des habitants et les familles des élèves.

Cette exposition nommée « Le Débarquement vu par les enfants » montrera la vision des élèves sur le sujet et ce qu’ils en retiennent.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 16:00:00

fin : 2024-06-02

Salle polyvalente 1 Rue du Vieux Château

Bretteville 50110 Manche Normandie

