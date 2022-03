Le débarquement raconté aux enfants et aux grands Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Courseulles-sur-Mer Calvados Parler des hommes qui nous ont offert la liberté. Corine Vervaeke, guide conférencière, se présente comme un témoin du temps. Au cœur de l’humain et avec des objets d’époque, elle vous entraine dans le quotidien des hommes et de femmes qui ont vécu le Jour-J. Les enfants touchent du doigt l’histoire et les adultes plongent dans un moment d’émotion en immersion.

Parler des hommes qui nous ont offert la liberté. Corine Vervaeke, guide conférencière, se présente comme un témoin du temps. Au cœur de l'humain et avec des objets d'époque, elle vous entraine dans le quotidien des hommes et de femmes qui ont vécu le Jour-J. Les enfants touchent du doigt l'histoire et les adultes plongent dans un moment d'émotion en immersion.

Rendez-vous à la Croix de Lorraine, Voie des français libres 14470 Courseulles-sur-Mer, à 15 h. Durée de la prestation : 1h 30 Le coup de cœur du guide : Visite spécifiquement adaptée aux enfants : des objets de musée que l'on peut toucher. Animation estampillée "Expériences Normandes" à découvrir ici : https://www.normandie-tourisme.fr/d-day-raconte-aux-enfants-juno-beach/ Visite tributaire de la météo.

Rendez-vous à la Croix de Lorraine, Voie des français libres 14470 Courseulles-sur-Mer, à 15 h. Durée de la prestation : 1h 30 Le coup de cœur du guide : Visite spécifiquement adaptée aux enfants : des objets de musée que l’on peut toucher. Animation estampillée “Expériences Normandes” à découvrir ici : https://www.normandie-tourisme.fr/d-day-raconte-aux-enfants-juno-beach/ Visite tributaire de la météo. Voie des Français Libres Croix de Lorraine Courseulles-sur-Mer

