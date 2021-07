Orée d'Anjou Orée d'Anjou Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou LE DÉ NICHÉ FÊTE SON ARRIVÉE Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou

LE DÉ NICHÉ FÊTE SON ARRIVÉE Orée d’Anjou, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Orée d'Anjou. LE DÉ NICHÉ FÊTE SON ARRIVÉE 2021-07-10 14:00:00 – 2021-07-10 19:30:00 CHAMPTOCEAUX 13 Rue Marguerite de Clisson

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou Fêtez l’arrivée de la nouvelle boutique de jeux, Le Dé Niché, à Champtoceaux avec un après-midi sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité avec jeux et animations. Au programme :

– animation et dédicaces de Nicolas Bonnaud, auteur du jeu « Les Papattes »

– animation autour des albums jeunesse de Claire Treny, autrice à La Varenne

– démonstration de Yannick Gerfaud, tourneur sur bois à Liré

– animations avec l’association « A vous de jouer ! »

Détails Catégories d'évènement: Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Lieu Orée d'Anjou Adresse CHAMPTOCEAUX 13 Rue Marguerite de Clisson Ville Orée d'Anjou