Vendée Visite libre du site Le Daviaud La Barre-de-Monts, 15 octobre 2023, La Barre-de-Monts. Visite libre du site Dimanche 15 octobre, 14h00 Le Daviaud Entrée libre Musée de France, le Daviaud présente et préserve des exemples d’architecture typique du marais: bourrines, salorge, grange-étable,…

Le temps d’un après-midi venez les re(découvrir) dans le cadre des Journées nationales de l’architecture. Le Daviaud 85550 La Barre-de-Monts 85550 Le Daviaud Vendée Pays de la Loire 0251938484 https://www.ledaviaud.fr/ https://www.facebook.com/ecomuseeledaviaud/;https://www.instagram.com/le_daviaud/ Au cœur du Marais breton vendéen, notre musée de France vous propose une visite à travers un parcours immersif au milieu d’un espace naturel préservé. Un environnement préservé & unique

Au cœur de 6 hectares de nature préservée, en visite libre, profitez de la beauté des paysages du marais, observez le sel se former à la surface de l’eau et approchez les animaux de la ferme… Un patrimoine authentique

Entrez dans l’intimité de la bourrine à Louise, reproduisez des gestes anciens ou apprenez quelques pas de danse maraîchine… Entre bâtiments rénovés, objets de collection et tradition, le Daviaud deviendra votre porte d’entrée sur le Marais breton vendéen. parking du musée, Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

