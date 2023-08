Patrimoine naturel vivant, patrimoine culturel vivant Le Daviaud La Barre-de-Monts Catégories d’Évènement: La Barre-de-Monts

Comme chaque année le Daviaud participe aux Journées Européennes du Patrimoine.

Le thème national de cette année est « le patrimoine vivant ». Dans ce cadre, nous avons choisi d’axer nos propositions selon 2 déclinaisons du thème:

– Patrimoine naturel vivant au travers des animaux sauvages et animaux de la ferme

– Patrimoine culturel vivant au travers de gestes anciens. Le Samedi : Les cafés de l’élevage (table ronde, échanges, débats) : 14h, 15h30 et 17h15 ;

Initiations au saut à la ningle : 14h30, 15h30 et 16h30 ;

Initiations et démonstrations de vannerie : 14h45, 16h15 et 17h45 ;

Visite au pré « éthologie et interactions du troupeau » : 15h sur réservation uniquement ;

Contes et lecture sur les animaux de la ferme : 15h45 et 17h15 Le Dimanche : Balade ornitho menée par la LPO : 10h30 sur réservation uniquement (le daviaud.fr)

Balade nature à la ningle : 10h30-12h sur réservation uniquement (pour public initié) (le daviaud.fr)

Initiations au saut à la ningle : 14h30, 15h30 et 16h30 ;

Initiations et démonstrations de vannerie : 14h45 et 16h ;

Contes et lecture sur les animaux de la ferme : 15h, 16h, 17h et 18h

Visite au pré « éthologie et interactions du troupeau » : 15h sur réservation uniquement (le daviaud.fr)

Transhumance des vaches : 18h Et en continu sur le week-end : Stand de l’association de la Vache maraichine : présentation de l’association, de la filière…

Stand de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) ;

Présence de vaches sur site ;

Présentation de nos animaux et du conservatoire de races anciennes du Daviaud ;

Balades en calèche de 14h30 à 17h30

Une immersion Grandeur Nature au coeur du Marais breton vendéen!

Baladez-vous le long d'un parcours animé au milieu des animaux. Visitez des bourrines ou des granges authentiques, aménagées avec des collections et des manipulations ludiques ou interactives (800m2 d'expositions intérieures). Une galerie intérieure ouverte toute l'année, et un parcours extérieur ouvert d'avril à octobre sur lequel sont proposées démonstrations, visites, activités, découvertes et rencontres avec des professionnels.

Baladez-vous le long d’un parcours animé au milieu des animaux. Visitez des bourrines ou des granges authentiques, aménagées avec des collections et des manipulations ludiques ou interactives (800m2 d’expositions intérieures). Une galerie intérieure ouverte toute l’année, et un parcours extérieur ouvert d’avril à octobre sur lequel sont proposées démonstrations, visites, activités, découvertes et rencontres avec des professionnels. parking gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

