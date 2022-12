Séjour culturel de découverte de Paris le d’Artagnan Paris Catégorie d’évènement: Paris

Séjour culturel de découverte de Paris
28 juillet – 1 août
le d'Artagnan
Paris

520€ : 500€ de séjour pris en charge par l’Etat et 20€ d’adhésion par participant.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. le d’Artagnan 80 rue Vitruve 75020 Paris Quartier de Charonne Paris 75020 Paris Île-de-France Cinq jours pour découvrir notre belle capitale : Paris ! Au fil des visites et sous forme ludique, notre programme nous emmènera à la découverte du Cœur de notre Pays ! Paris, ses symboles et ses lieux les plus emblématiques ! Nous essayerons de comprendre ce qui en fait le centre de la vie démocratique et culturelle de France en visitant des lieux remplis d’Histoire.

Un programme qui s’inscrit cette année dans la découverte de l’évolution de l’Homme, de l’Histoire de France et de lieux emblématiques. Les visites au programme :

(Sous condition d’ouverture au moment des visites et de l’évolution de la pandémie). – Les symboles de Paris et leur Histoire : La tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, les Champs Elysées, le Sacré Coeur, Place de la Concorde… Découverte de ces monuments et de leur histoire au travers d’un grand jeu dans Paris. – Les richesses culturelles : visite animée de plusieurs musées : le musée Carnavalet (L’Histoire de Paris de la Préhistoire à nos jours), le Panthéon (de la science de Foucault aux grandes personnalités qui y résident), l’atelier des lumières (découverte des Arts Numériques). – Une journée au Château de Versailles, pour découvrir les richesses de notre patrimoine et ce qui en fait un lieu emblématique. Visite des jardins, du Petit Trianon et du chateau. – Les plus beaux jardins à la française de Paris : Jardins des Tuileries, Jardin du Luxembourg, jardin des Plantes, jardin du Palai Royal. Une visite d’un lieu sportif est prévue (Rolland Garos ou stade de France), les Jo arrivent bientôt ! Sans oublier l’animation typique d’un séjour de vacances : les veillées, les activités fils rouges, les copains, les chants, -des temps quotidiens d’écriture du journal de la colo … ! Allez/retour en TGV et/ou bus. Déplacement sur place grâce au transports en commun ou à pieds.

