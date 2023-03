Spring Party au Dandy Le Dandy Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Spring Party au Dandy Le Dandy, 31 mars 2023, Romans-sur-Isère

2023-03-31 19:00:00 – 2023-03-31 23:55:00

Le Dandy 16 place Maurice Faure

Romans-sur-Isère

Drome . Spring Party au Dandy le vendredi 31 Mars dès 19h30 avec Seb Gabriel aux commandes pour une soirée placée sous le signe du printemps avec des nouveautés en boissons à découvrir et les pica pica. direction@ledandyromans.fr +33 4 75 73 23 10 https://www.ledandyromans.fr/ Le Dandy 16 place Maurice Faure Romans-sur-Isère

