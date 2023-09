Le dancefloor, un espace politique Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Identités et revendications au sein des danses actuelles à Paris (amapiano, reggaeton, et voguing)

– Table-ronde animée par le journaliste et ethnomusicologue Renaud Brizard.

Depuis quelques années,

l’amapiano, le reggaeton ou la house sont des phénomènes musicaux très

populaires dans le monde entier. Mais ce sont aussi et surtout des danses

issues de contextes sociaux particuliers et de communautés. Le dancefloor est

un espace politique et ces danses portent en elles des valeurs, des identités,

et des revendications. Cette table-ronde propose une rencontre avec trois

danseur.euse.s qui font vivre et enseignent ces danses à Paris.

