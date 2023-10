Delta Sònic + Transe Òc Vinyl Mix au DAda – Festival Occitania Le Dada Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse.

Delta Sònic + Transe Òc Vinyl Mix au DAda – Festival Occitania Samedi 14 octobre, 21h00 Le Dada 3€ / 5€ / 7€

Delta Sònic, c’est le groove rural et les sons urbains, pour un balèti de choix hallucinant ! Pour cela, Mr Brun et La Mascanha se joindront à la partie pour l’animation avec leur très fameux mix Transe-Òc.

« Delta Sònic, c’est la rencontre d’une ELECTRO-POP HYPNOTHIQUE et des musiques traditionnelles, qui puise son souffle dans les sons et les rythmes archaïques des musiques populaires méridionales.

Un GROOVE qui embrasse avec générosité la farandole autant que le dance-floor post-industriel. Un ONE MAN MUSIC SHOW minimaliste pour mieux déployer un éventail-mélange inattendu de trouvailles électroniques et d’instruments traditionnels faits maison. »

Le Dada 27 avenue honoré de serres Toulouse Toulouse 31000 Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T21:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:59:00+02:00

