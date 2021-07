Bordeaux Le Chevalet Sans Tête Bordeaux, Gironde Le Dada Summer du Chevalet Le Chevalet Sans Tête Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Le Dada Summer du Chevalet Le Chevalet Sans Tête, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Bordeaux. Le Dada Summer du Chevalet

du vendredi 16 juillet au vendredi 10 septembre à Le Chevalet Sans Tête

Kermesse de luxe au Chevalet, la roulotte la plus arty du cours d’Albret se donne en spectacle… Mais toujours le p’tit doigt levé ?. Vernissage & jeux de foire, photographie, tattoo & pêche aux canards, voici que la création contemporaine saute en selle pour un rodéo dans son carrousel ! Travaux de fond & patates de forains, venez donc mirer les nouvelles œuvres peintes de Par ∫ Défaut avant leurs vies d’expatriées, vous faire piquer une série de flashs tattoos distingués par celle qui l’est tout autant, Odji la bien nommée, & passer enfin sous l’objectif photographiquement bienveillant de Pierre Martial. **Au programme, découverte des 3 artistes de ce lieu** 1 – Par/Défault : nouvelles oeuvres et peintures 2 – Odji : série de flashs tattoo 3 – Pierre Martial : photographie Pommes d’amour, churros, barbes à papa, huile, encre & chlorure d’argent seront au menu de ces soirées d’été ! **Informations pratiques** Le 16 juillet et le 10 septembre, 17h30 à 22h30 Lieu : Le Chevalet sans Tête – 131 Cours d’Albert à Bordeaux

Gratuit

vernissage & jeux de foire, photographie & tattoo Le Chevalet Sans Tête 131 cours d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T17:30:00 2021-07-16T22:30:00;2021-09-10T17:30:00 2021-09-10T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Chevalet Sans Tête Adresse 131 cours d'Albret, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Le Chevalet Sans Tête Bordeaux