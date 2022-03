Le D-Day raconté aux enfants et aux grands Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Courseulles-sur-Mer

Le D-Day raconté aux enfants et aux grands Courseulles-sur-Mer, 5 juin 2022, Courseulles-sur-Mer. Le D-Day raconté aux enfants et aux grands Devant l’Office de Tourisme de Courseulles 5 Rue du 11 Novembre Courseulles-sur-Mer

2022-06-05 – 2022-06-04 Devant l’Office de Tourisme de Courseulles 5 Rue du 11 Novembre

Courseulles-sur-Mer Calvados Corine Vervaeke, guide conférencière et Philippe se présentent comme témoins du temps. Avec des objets d’époque, sur le lieu même du Débarquement, ils vous entrainent dans un récit du 6 juin 44 en immersion totale. De la globalité du dispositif à ce qu’à vécu le soldat sur cette plage, l’histoire est déroulée sous vos yeux. A partir de plans, de fac-similés et surtout du paquetage du canadien : vous sentirez la fragilité de l’humain dans ce combat pour notre liberté. Les enfants touchent du doigt l’Histoire pour une expérience inoubliable.

Réservation obligatoire à l'OT de Courseulles

Réservation obligatoire à l’OT de Courseulles Devant l’Office de Tourisme de Courseulles 5 Rue du 11 Novembre Courseulles-sur-Mer

