Dédicace de Jean Lenturlu Samedi 28 octobre, 10h00 Le Cyprès

Faut il encore présenter Jean Lenturlu ? Si oui, reprenons ses propres mots : un écri-vain précaire et économe, un fait-néant à la limite de la malnutrition, au style sous développé et à la phrase malingre. Habitué des librairies, faiseur d’aphorismes et auteur de pensées : Jean Lenturlu est donc -entre autres choses- écrivain, auteur-compositeur-interprète, artiste, guitariste et poète.

Ce dernier ouvrage est un recueil d’aphorismes illustré par les collages de Claude Ballaré, illustrateur et maître imagier.

Le Cyprès 17 rue du pont Cizeau 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « le.cypres.nevers@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:00:00+02:00

