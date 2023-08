Dédicace de Françoise Richard-Mongereau à la librairie Le Cyprès Le Cyprès Nevers, 2 septembre 2023, Nevers.

Dédicace de Françoise Richard-Mongereau à la librairie Le Cyprès Samedi 2 septembre, 10h00 Le Cyprès Entrée Libre

Françoise Richard-Mongereau est titulaire d’un doctorat en Lettres modernes. Son expérience de professeur de littérature française à Lyon lui a permis de se consacrer pleinement à l’écriture. Elle est l’auteur des deux recueils de poèmes Et le silence fut. Bleu et Le Bleu de Dieu publiés respectivement aux Éditions Saint-Germain-des-Prés en 1984 et Thélès en 2002.

L’Ange de la Porte est un ensemble de poèmes où chaque ligne est marquée par une confiance immuable qui semble imprégner le recueil dans toutes ses variations : des amours aux voyages, des rêves à la réalité, des tristesses aux joies qui semblent parfois vides mais qui sont en réalité empreints de plénitude.

Le Cyprès 17 rue du pont Cizeau 58000 Nevers

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T13:00:00+02:00

