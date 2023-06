Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Dédicace de Marjorie Levasseur Le Cyprès Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Dédicace de Marjorie Levasseur Le Cyprès Nevers, 17 juin 2023, Nevers. Dédicace de Marjorie Levasseur Samedi 17 juin, 10h00 Le Cyprès Entrée libre Nous sommes heureux de recevoir à la librairie Marjorie Levasseur, qui dédicacera son dernier livre : Pardonne à la vie, publié chez Hauteville en juin. Marjorie Levasseur est née à Nevers. Grande bibliophage devant l’éternel, c’est à force de lectures et d’expériences vécues dans son ancien travail qu’elle décide de se lancer dans l’écriture. Les rencontres inattendues permettent à ses personnages attachants de surmonter des épreuves pour en ressortir grandis. Elle aime aborder des thèmes sérieux avec espoir et positivité. Isa, éditrice à Paris, n’a qu’une idée en tête lorsqu’elle achève la lecture du manuscrit de Matthias Lacroix : elle doit absolument le publier ! Mais cet auteur au talent prometteur se révèle insaisissable. Seul moyen de le rencontrer : aller chez lui, dans son gîte de Haute-Savoie. Sur place, ce beau jeune homme lui réserve un accueil glacial. Et pour cause ! Ce n’est pas lui qui a envoyé son manuscrit. Elle décide donc de mettre ses vacances à profit pour le convaincre… Un récit bouleversant ! Pour les fans de Jojo Moyes et Colleen Oakley, un roman feel-good sur le monde de l’édition, le dépaysement et la résilience. Le Cyprès 17 rue du pont Cizeau 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « le.cypres.nevers@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T13:00:00+02:00

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T13:00:00+02:00 librairie dedicace Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Le Cyprès Adresse 17 rue du pont Cizeau 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Le Cyprès Nevers

Le Cyprès Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

Dédicace de Marjorie Levasseur Le Cyprès Nevers 2023-06-17 was last modified: by Dédicace de Marjorie Levasseur Le Cyprès Nevers Le Cyprès Nevers 17 juin 2023