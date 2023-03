Rencontre et Dédicace de Marc Lambron à la Librairie Le Cyprès Le Cyprès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Rencontre et Dédicace de Marc Lambron à la Librairie Le Cyprès
Vendredi 24 mars, 18h00
Le Cyprès
Entrée libre, réservation conseillée

Marc Lambron sera à la librairie le vendredi 24 mars à 18h30 pour présenter et dédicacer son dernier livre, « Le monde d'avant » , consacré à son grand-père maternel, ancien résistant et ouvrier métallurgiste à Imphy.

Le Cyprès
17 rue du pont Cizeau 58000 Nevers
Nevers 58000 Nièvre
Bourgogne-Franche-Comté

2023-03-24T18:00:00+01:00 – 2023-03-24T20:00:00+01:00

2023-03-24T18:00:00+01:00 – 2023-03-24T20:00:00+01:00 librairie dedicace

