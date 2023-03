Rencontre et dédicace avec Philippe Le Guillou Le Cyprès Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre

Rencontre et dédicace avec Philippe Le Guillou Le Cyprès, 17 mars 2023, Nevers. Rencontre et dédicace avec Philippe Le Guillou Vendredi 17 mars, 18h30 Le Cyprès Entrée libre Philippe Le Guillou sera à la librairie Le Cyprès pour présenter et dédicacer son dernier livre consacré à Bernadette Soubirous, plus connue sous le nom de Sainte Bernadette vendredi 17 mars à 18h30. Le Cyprès 17 rue du pont Cizeau 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « le.cypres.nevers@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 57 53 36 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T18:30:00+01:00 – 2023-03-17T19:30:00+01:00

2023-03-17T18:30:00+01:00 – 2023-03-17T19:30:00+01:00

