Entrée Libre

Un roman de science-fiction à rebours des codes de genre Le Cyprès 17 rue du pont Cizeau 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Rencontre avec Claire Garand Présentation et dédicace de son nouveau roman : Paideia (La Volte, février 2023) Claire Garand explore les tréfonds du vivant en situation de crise. Autrice de nouvelles et novellas réalistes ou de genre, elle a aussi publié un roman de fantasy urbaine Young Adult, Les Maîtres de la lumière (prix de la Cour de l’Imaginaire 2019), aux éditions Rroyzz, et une série numérique horrifique, Extinction Party, chez Doors. Après avoir vécu dans différents pays d’Europe, elle vit et écrit aujourd’hui en Bourgogne.

Nous la recevrons au Cyprès pour qu’elle nous présente son dernier livre, publié à la Volte dans lequel sont mis en scène dix petites filles dans dix stations en orbite autour de la Lune, derniers espoirs de l’humanité morte sur une Terre empoisonnée… À l’instar d’un classique de la SF spatiale, tout commence comme une renaissance triomphante du projet humain mais au final, rien ne se passe comme prévu…

Marquant par la force de son propos et par l’intensité de leur narration, Paideia invite à une réfléxion sur la privation de liberté individuelle pour le bien commun…

2023-03-16T18:30:00+01:00

2023-03-16T19:30:00+01:00

