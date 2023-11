Maldonne – Leïla Ka Le Cyel La Roche-sur-Yon, 6 février 2024, La Roche-sur-Yon.

Maldonne – Leïla Ka Mardi 6 février 2024, 19h00 Le Cyel 22/16/8

Issue du mouvement hip-hop, Leïla Ka est l’une des chorégraphes les plus prometteuses de sa génération. Pour Maldonne, elle s’entoure de 4 danseuses de talent et s’inspire des danses urbaines et des danses de salon pour créer une dramaturgie intense et libre, montagne russe d’émotions.

Sur scène, des robes. De soirée, de mariée, de chambre, de tous les jours, de bal. À paillettes, longues, bouffantes, ajustées, trop grandes. Des robes qui volent, qui brillent, qui craquent, qui tournent, qui traînent ou tombent. Des robes empires, à baleines, de celles qui valsent, euphoriques, sur Chostakovitch ou bien des robes en pleurs, mal cousues, légères, sans armatures, nouées sur le ventre, accompagnées par Lara Fabian, et puis des robes seules, rebelles, enjouées sur fond de basses électroniques. Sur scène, elles sont cinq à porter ces robes. Cinq qui transpirent parce que vivantes.

Après une trilogie de création récompensée par la critique et saluée par le public à travers la France, Leïla Ka propose une pièce de groupe pour cinq interprètes femmes. Elle transpose au plateau une soirée entre filles. Des gynécées antiques aux pyjama parties hollywoodiennes, l’artiste nazairienne tente de révéler la liberté qu’offrent ces soirées intimes et ces moments de partage exclusivement féminins. Toujours fidèle à son univers théâtral (Leïla Ka a notamment été interprète de Maguy Marin) et à son goût pour les costumes et les luminaires, elle fait évoluer les danseuses sur des musiques du patrimoine commun issues du classique, de l’électro et de la variété. Une danse revigorante qui place déjà Leïla Ka parmi les créatrices les plus audacieuses et remarquables de sa génération.

Le Cyel 10 Rue Salvador Allende, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 47 83 83 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.legrandr.com/infos-pratiques/billetterie/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandr.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-06T19:00:00+01:00 – 2024-02-06T19:50:00+01:00

Danse

Nora Houguenade