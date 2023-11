Ma Région Virtuose à La Roche-sur-Yon Le Cyel La Roche-sur-Yon, 25 janvier 2024, La Roche-sur-Yon.

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

JEUDI 25 JANVIER 2024

18h30 – Auditorium du CYEL (45’) – Entrée libre

Sophie Gaillot Miczka conférencière

“La musique pop copie les grands tubes classiques !”

Une échappée dans le monde des musiques actuelles à la recherche des thèmes classiques, avec des musiques des Beatles, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Céline Dion, Lady Gaga…

VENDREDI 26 JANVIER 2024

19h00 – Auditorium du CYEL (45’) – 6€

Hot Five Quintet

Patrick Charnois saxophone soprano et clarinette

Sébastien Chauveau guitare et banjo

Olivier Delaire contrebasse

Arnaud Lechantre batterie

Christophe Laparre piano

Répertoire des années 1910-1920 autour des ragtimes, cake walk, blues, charlestons, biguines et polkas…

20h30 – Le Manège (45’) – 12€

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault direction

Dvorák : Symphonie n°9 en mi mineur “Du Nouveau Monde” opus 95

Séduit par ce “Nouveau monde” découvert à l’occasion de son séjour aux États-Unis, Dvorák compose sa 9ème Symphonie en s’inspirant de la musique populaire américaine, dont il combine habilement les thèmes à l’écriture orchestrale européenne. Créée avec un immense succès au Carnegie Hall de New York le 15 décembre 1893, cette œuvre portée par un puissant souffle lyrique est devenue l’une des plus populaires du répertoire symphonique.

SAMEDI 27 JANVIER 2024

10h00 – Auditorium du CYEL (45’) – 2€

Orchestre d’harmonie du Conservatoire

Marc Pinson direction

Œuvres de Dvorák, Bizet…

Ensembles trombones-tubas-bassons de La Roche-sur-Yon et Les Sables d’Olonne

Marc Pinson direction

Œuvres de Byrd, Brahms, et traditionnels africains, russes…

11h30 – Auditorium du CYEL (45’) – 2€

Orchestres à cordes cycle 1

Tiphaine Macé, Stéphane Oster, Loïc Massot directions

Œuvres de Story, Hewitt-Jones, Hultgren

Orchestre à cordes cycle 2

Tiphaine Macé, Stéphane Oster, Loïc Massot directions

Œuvres de Byrd, Brahms, et traditionnels africains, russes…

14h00 – Théâtre municipal (55’) – 10€

Ensemble Vocal de Lausanne

Florent Lattuga piano

Pierre-Fabien Roubaty direction

“Harmonies d’origines”

Duruflé : Ubi caritas

Dvorák/Janácek: Six Chants moraves

Debussy : Trois Chansons de Charles d’Orléans

Sibelius : Rakastava

Glinka : Cherubic Hymn

Brahms : Zigeunerlieder opus 112

Rossini : La Passegiata

Fauré : Les Djinns

De Duruflé et son inspiration grégorienne aux paysages évocateurs à Fauré et Debussy qui ont mis en musique Victor Hugo et Charles d’Orléans, en passant par Janácek, Sibelius ou Rossini et leurs paysages évocateurs, ce riche programme nous plonge dans l’effervescence d’une époque qui a vu nombre de compositeurs, partout en Europe, chercher à exprimer leur attachement à leur patrie d’origine.

15h00 – Auditorium du CYEL (45’) – 8€

concert famille

Cello8 octuor de violoncelles

Raphaël Pidoux violoncelle et direction

Dvorák : Légende, extrait de la Symphonie n°9 “Du Nouveau Monde”

Casals : Le Chant des oiseaux

Bloch : Prière

Bizet : Habanera, extrait de la Suite de Carmen

Dvorák : Humoresque opus 101 n°7

Granados : Orientale (Danse espagnole n°2)

Chostakovitch : Valse n°2, extrait de la Suite pour orchestre de jazz n°1

Morricone : The Mission (Gabriel’s Oboe)

Elgar : Salut d’amour opus 12

17h00 – Auditorium du CYEL (45’) – 6€

Julie Badeau et Florence Collin violons

Loïc Massot alto

Stéphane Oster violoncelle

Tiphaine Macé contrebasse

Noël Relandeau piano et clavecin

“Curiosités musicales”

Quelles que soient les époques, des compositeurs réputés “sérieux” se sont parfois livrés à des excentricités, composant des oeuvres atypiques, étranges ou cocasses. Le Département Cordes du Conservatoire et le pianiste Noël Relandeau proposent un concert autour de quelques-unes de ces oeuvres singulières, dans l’esprit des “cabinets de curiosité” très en vogue aux XVIIe et XVIIIe siècles.

19h00 – Auditorium du CYEL (45’) – 4€

Tristan Pfaff piano

Robin : Marche des Turcs et cinq doubles sur le thème de la Marche des Turcs de Lully (création mondiale)

Kabalevski : Cinq Variations faciles opus 51

Mozart : Douze Variations en ut majeur pour piano sur “Ah ! vous dirai-je, Maman” K. 265

Beethoven : Trente-deux Variations en ut mineur WoO 80

20h30 – VENDESPACE (1h45) – 10€

Vendée Cordes

Vincent Jaillet direction

Œuvres de Respighi, Brahms…

Orchestre d’harmonie des jeunes de Vendée

Marc Pinson direction

Œuvres de Offenbach, Morest, Barrett…

Sirba Octet musiques klezmer et tziganes

“Tsuzamen”

Véritable hymne à la fraternité, “Tsuzamen” (“Ensemble” en yiddish) emporte l’auditeur dans un captivant voyage à travers les musiques de trois peuples qui ont vécu l’exil et dont les routes se sont abondamment croisées en Europe. Autant d’histoires auxquelles le Sirba Octet redonne vie, qui laissent transparaître aussi bien l’attachement à la fête du répertoire klezmer que la spiritualité des mélodies arméniennes ou la richesse culturelle des musiques tziganes.

Ce concert vous est proposé en partenariat avec le Conseil départemental de la Vendée, dans le cadre d’un projet avec les écoles de musique du département.

DIMANCHE 28 JANVIER 2024

10h00 – Auditorium du CYEL (45’) – 2€

Orchestre symphonique 3ème cycle

Sabine Aubert direction

Œuvres de Dvorák, Holst, Williams

11h30 – Auditorium du CYEL (45’) – 2€

Orchestre OCARYV – Chœur de chambre et chœur mixte

Sabine Aubert direction

Haydn : La Création

13h30 – Auditorium du CYEL (45’) – 6€

Les Itinérantes trio vocal a cappella

Thierry Gomar percussions

“Racines”

La musique accompagne l’humanité, portant un monde invisible qui rend possible le dialogue avec d’autres siècles et d’autres cultures. Dans un cheminement à travers les quatre éléments, et laissant résonner leurs voix à l’instar d’autres voix disparues depuis des millénaires, Les Itinérantes racontent ce qui a poussé les humains à chanter et à créer de la musique depuis la nuit des temps.

15h00 – Théâtre municipal (45’) – 4€

concert famille

Thibault Cauvin guitare

“Racines”

Bach : Allemande et Gigue de la Partita n°2 en ré mineur BWV 1004

J. Cauvin : Bach autrement I, II, III

Diabaté : Jarabi, le sorcier malien

Steidl : Ithaca, l’indien iroquois

Domeniconi : Koyunbaba, le berger turc

La musique de Bach entre ici en résonance avec des musiques spirituelles d’autres cultures : autant de chemins vers l’Au-delà, qui prennent leurs sources aux racines des peuples, à l’origine des mondes.

15h00 – Auditorium du CYEL (45’) – 6€

Corinne Michon piano

Mitchka Safavi-Morinière piano

Debussy : Petite Suite

Bolcom : Jardin d’Eden

17h00 – Auditorium du CYEL (50’) – 6€

Trio Owon trio avec piano

Tchaïkovski : Trio avec piano en la mineur opus 50 “À la mémoire d’un grand artiste”

Ce fleuron de la musique de chambre trouve son origine dans l’émotion ressentie par Tchaïkovski à l’annonce de la disparition, en 1881, de son grand ami le pianiste Nicolas Rubinstein. Plus élégiaque que funèbre et exempte de tout pathos, l’œuvre présente en son deuxième mouvement un portrait musical de l’ami disparu, décliné en une succession de variations dont la dernière, ample chant nocturne, célèbre la réconciliation avec la mort.

18h30 – Le Manège (45’) – 12€

Aylen Pritchin violon

Sinfonia Varsovia

Barbara Dragan direction

Mendelssohn : Concerto pour violon et orchestre n°2 en mi mineur opus 64

Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d’été opus 61, extraits

Créé en mars 1845 à Leipzig, le Concerto pour violon de Mendelssohn marque l’avènement du concerto romantique, qu’illustreront bientôt avec panache Brahms ou Tchaïkovski.

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le samedi 16 décembre 2023 au CYEL de 10h à 18h.

Puis du lundi au jeudi de 13h30 à 18h30.

Du 22 décembre 2023 au 1er janvier 2024, billetterie en ligne uniquement.

Billetterie en ligne à partir du samedi 16 décembre à 10h sur https://billetterie.larochesuryon.fr

Pas de réservation par téléphone.

Paiement : espèces, chèque, e.pass culture sport ou carte bancaire.

Achat de places au Vendéspace le jour même 1h avant (dans la limite des places disponibles).

Le CYEL – 10 rue Salvador Allende – La Roche-sur-Yon

Tél : 02 51 47 48 81

ACCESSIBILITE

Le CYEL, le Théâtre, le Manège et le Vendéspace sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et des places sont réservées pour les fauteuils. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à signaler votre situation au moment de l’achat des places auprès de la billetterie.

