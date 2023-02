Bruits blancs – Dance for a while – Lise Dusuel | Gianni Joseph Le Cyel, 21 mars 2023, La Roche-sur-Yon.

Bruits blancs – Dance for a while – Lise Dusuel | Gianni Joseph Mardi 21 mars, 19h00 Le Cyel

UNE SOIRÉE, UN DOUBLE PROGRAMME

Le Cyel 10 Rue Salvador Allende, 85000 La Roche-sur-Yon Liberté La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire

Bruits blancs

Lise Dusuel

La chorégraphe-danseuse Lise Dusuel signe avec Bruits blancs un éloge de la modération.

Les interactions humaines manquent parfois de discernement, de contraste, de nuance alors que chaque individu, plongé dans une course folle, poursuit ses objectifs propres, et est sommé à prendre position,. En mêlant hip hop et danse contemporaine et en s’appuyant sur la gestuelle de chacun des interprètes comme véritable vecteur de discussion, cette pièce est l’occasion de revaloriser l’échange comme moteur de ce qui nous lie, de ce qui nous anime.

Danseuse et chorégraphe yonnaise, collaboratrice des compagnies Chute Libre et S’Poart, Bruits blancs est la deuxième pièce de Lise Dusuel.

Dance for a while

Gianni Joseph

S’inspirant du mouvement artistique des expressionnistes, ce solo de Gianni Joseph est le premier volet d’un projet protéiforme s’articulant autour de la notion du souvenir, des origines et de ce qui nous construit.

Sous forme d’une performance dansée, cette « danse de l’instant » est un recueil intime, une invitation à l’introspection par la danse. Dans cette ode à la libération, le chorégraphe danseur joue avec les notions de chute, de résistance, d’inversion et de gravité. En résulte une matière chorégraphique donnant la parole à l’expressivité des doigts, des mains et des postures dans leurs fragilités.

La compagnie de Gianni Joseph est implantée à Fontenay-le-Comte. En parallèle d’un travail de formation et de transmission auprès du CDNC d’Angers, du Ballet Prejlocaj, du CFA Pietragalla Derouault, il signe avec cette pièce un retour à la création chorégraphique.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T19:00:00+01:00

2023-03-21T20:20:00+01:00

Raphael Sauzeau